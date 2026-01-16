Dembélé brilla con luz de Balón de Oro y devuelve al PSG al liderato de la Ligue 1

El encuentro no fue sencillo en su inicio, ya que el Lille sorprendió con un planteamiento sumamente ofensivo y eléctrico. Olivier Giroud estrelló un remate en el larguero y Ethan Mbappé puso a prueba la resistencia de la defensa local. Sin embargo, Dembélé apareció antes del descanso tras un robo de Senny Mayulu y un pase preciso del portugués Vitinha.

El “Mosquito” ejecutó un tiro raso y ajustado desde la media luna que superó la estirada del portero Berke Özer. Tras el paso por vestuarios, llegó el momento cumbre con una genialidad de Dembélé apenas iniciada la segunda mitad. El extremo recibió de Désiré Doué, sorteó a dos defensores con elegancia y definió con una vaselina sutil ante el guardameta.

Fue un gol de alta factura técnica que desmoronó las esperanzas del equipo dirigido por el técnico Bruno Genesio. A pesar de realizar un triple cambio para revitalizar a los suyos, el Lille fue incapaz de disputar la posesión. El PSG adormeció el juego con inteligencia, controlando los tiempos y reduciendo cualquier margen de riesgo en su propio campo.

En el tramo final, el dominio local se tradujo en una tercera anotación por obra del joven atacante Bradley Barcola. El delantero aprovechó un error defensivo visitante en el tiempo añadido para sellar la goleada y abrillantar el resultado. Con la victoria asegurada, Luis Enrique rotó piezas pensando en el compromiso europeo ante el Sporting de Lisboa.

Ficha técnica:

París Saint Germain (3): Lucas Chevalier; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Senny Mayulu (Ilya Zabarnyi, minuto 46), Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doue (Lucas Hernandez, minuto 84), Kvicha Kvratskhelia (Bradley Barcola, minuto 63) y Ousmane Dembele (Gonçalo Ramos, minuto 76).

Lille (0): Berke Ozer; Tiago Santos (Thomas Meunier, minuto 87), Nathan Ngoy, Aisse Mandi, Romain Perraud; Ngalayel Mukau (Osame Sahraoui, minuto 77), Nabil Bentaleb; Ethan Mbappe (Marius Broholm, minuto 77), Hakon Arnar Haraldsson (Felix Correia, minuto 90), Ayyoub Bouaddi; y Olivier Giroud (Soriba Diaoune, minuto 77).

Goles: 1-0, minuto 13: Ousmane Dembele; 2-0, minuto 64: Ousmane Dembele; 3-0, minuto 93: Bradley Barcola.

Árbitro: Jerome Brisard. Mostró tarjeta amarilla a Hakon Arnar Haradsson, del Lille.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París.

