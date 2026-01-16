El Lorient amarga el regreso goleador de Ansu Fati antes de la visita al Bernabéu

El conjunto monegasco, que no pudo contar con el lesionado Paul Pogba, inició el duelo con un once que incluyó a Eric Dier, Wout Faes y Caio Henrique en defensa, pero mostró fragilidad ante un Lorient al alza. Tras un primer tiempo sostenido por las intervenciones del portero suizo Yvon Mvogo ante los ataques de Balogun y Golovin, el visitante golpeó primero. Un error en cadena de la zaga local permitió al senegalés Bamba Dieng abrir el marcador, poniendo justicia a lo visto en el campo tras un tanto previo anulado por fuera de juego.

Buscando una reacción, Pocognoli movió el banquillo y dio entrada a Ansu Fati. El impacto del español fue inmediato: a los 76 minutos, rompió una sequía de nueve partidos para firmar el 1-1 transitorio, alcanzando así su séptima diana de la temporada. Sin embargo, la alegría fue efímera. La apuesta del técnico visitante, Olivier Pantaloni, resultó ser la definitiva; Dermane Karim, quien ingresó por Pablo Pagis, tomó las riendas del final del partido asistiendo primero a Jean Victor Makengo para el 1-2 al minuto 86, y sentenciando él mismo el 1-3 definitivo solo dos minutos después.

Con este resultado, el Mónaco suma su cuarta derrota consecutiva en el torneo doméstico y cae a la novena posición, alejándose de los puestos europeos. Por el contrario, el Lorient extiende su racha a siete partidos invicto y se sitúa a solo un punto de un equipo del Principado que llega hundido anímicamente a su compromiso europeo en Madrid.

Fuente: EFE

