Rodrygo, baja ante el Levante; Mbappé se prueba antes de decidir

Buscando sensaciones en la rodilla izquierda en la que sufrió un esguince que le impidió disputar los dos primeros partidos de 2026 y reaparecer unos minutos en el tercero, la final de la Supercopa, Mbappé intenta llegar a tiempo para reaparecer en LaLiga en un momento de crisis del Real Madrid.

No pudo viajar a Albacete, ausentándose de nuevo de un partido que significó la eliminación copera en el estreno como técnico de Álvaro Arbeloa, y la intención de Mbappé es poder reaparecer ante el Levante.

La decisión final se tomará según las sensaciones del entrenamiento del viernes, que inició en el grupo protegido con un gorro de la lluvia que acompañó la sesión. Durante un momento de la parte abierta del entrenamiento a la presencia de los medios de comunicación, Mbappé dialogó con Arbeloa mostrando sintonía y sonriendo a las palabras de su entrenador.

A la ausencia de Rodrygo se sumó la Andriy Lunin, que disputó la Copa del Rey el martes, y los lesionados Antonio Rüdiger, que seguirá de baja tras arriesgar el estado de la rodilla izquierda jugando con dolor en Yeda, ante el Atlético de Madrid, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Éder Miliao. La lista de bajas para Arbeloa la completa Brahim Díaz, clasificado con Marruecos para la final de la Copa África.

En la sesión se pudo ver a Raúl Asencio ejercitándose con una mascara, tras recibir un fuerte golpe en el rostro en Albacete. Jugadores como Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, que tuvieron descanso en Copa, se ejercitaron con normalidad.

En la nutrida presencia de canteranos destacaron Joan Martínez, Jorge Cestero, César Palacios y Álvaro Leiva, con las ausencias de dos jugadores que tuvieron minutos en el Carlos Belmonte como David Jiménez y Manuel Ángel.