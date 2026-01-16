Wolves, sin presión para vender a Joao Gomes

En la rueda de prensa de este viernes, Edwards fue preguntado por el futuro de Emmanuel Agbadou y Joao Gomes, dos de los jugadores que pueden salir este invierno, y dijo que están comprometidos con el equipo, pero que solo aceptarán operaciones por ellos si es lo adecuado para el club.

Lea más: Lorient derrota a Mónaco

“Tenemos muy buenos jugadores, así que es normal que haya rumores y especulaciones con su futuro, pero ahora mismo no tenemos ninguna presión para vender a ninguno de esos dos jugadores” , añadió Edwards.

Joao Gomes cumple su cuarta temporada en el Wolverhampton. Atlético Madrid y el Manchester United se han interesado por él para reforzar su centro del campo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los rojiblancos acaban de ingresar cerca de 40 millones por el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham Hotspur y necesitan un centrocampista con el que rellenar ese hueco en la plantilla. EFE