17 de enero de 2026 - 14:15
1-0. Lukas Nmecha da el triunfo al Leeds en el minuto 91
Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Cuando el cronómetro superaba ocho segundos el minuto 90, un centro desde la banda derecha lo remató de forma acrobática e impecable Lukas Nmecha para dar la victoria al Leeds United sobre el Fulham, al que frenó después de seis jornadas consecutivas invicto y cuando se perfila para competir por Europa (1-0).
El equipo londinense, con el mexicano Raúl Jiménez como titular, se queda ahora a cuatro puntos de las plazas de competición continental, mientras que el Leeds sostiene sus ocho puntos de renta sobre el descenso, una vez que el West Ham venció al Tottenham.
El Leeds, además, rompió con una secuencia de cuatro jornadas sin ganar.