Bove y Roma rescinden contrato de mutuo acuerdo

“El Roma anuncia la rescisión mutua del contrato del jugador Edoardo Bov ”, informó el club ‘giallorosso’ en un comunicado este sábado.

Lea más: Sunderland corta negativa racha

De esta manera, Bove, que tenía contrato hasta 2028, es libre de fichar por otro club que milite en una liga con unas normas que le permitan volver a jugar.

El futbolista se entrena en solitario bajo supervisión médica desde hace meses sin problema e Inglaterra asoma como una opción real para su vuelta a los terrenos de juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bove es canterano del Roma y se ganó el cariño de toda la afición bajo la tutela del luso José Mourinho, técnico que lanzó la carrera del joven centrocampista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como romanista disputó un total de 92 partidos y marcó 4 goles entre todas las competiciones. “Hoy comienza un nuevo capítulo en su carrera. Dan y Ryan Friedkin (propietarios club) le desean a Edoardo todo lo mejor y le alegra que pueda seguir jugando y persiguiendo su sueño en el fútbol. Para siempre uno de nosotros. Para siempre un romanista”, añadió en su despedida el club de su vida.

En verano de 2024 fue cedido al Fiorentina, club en el sufrió el episodio que marcó su carrera. El 1 de diciembre de 2024 cayó desplomado al suelo en un partido de Serie A ante el Inter de Milán. Entró en paro cardiorrespiratorio, pero la rápida asistencia de las autoridades médicas salvó su vida.

Desde aquel fatídico día, tras 13 días ingresado en un hospital y después de haberse implantado un desfribilador subcutáneo, no ha vuelto a jugar.

La estricta ley deportiva italiana le impide hacerlo con el dispositivo implantado, pero otras como Inglaterra o España, donde ha habido casos similares como los del danés Christian Eriksen o el neerlandés Daily Blind, sí se lo permitirían. EFE