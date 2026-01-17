Con Alderete de titular, el Sunderland remonta y corta su racha negativa

El compromiso enfrentó a dos escuadras sumergidas en la irregularidad y distanciadas de los puestos de vanguardia. El Sunderland llegó al choque tras arrastrar una racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el Crystal Palace buscaba desesperadamente salir del pozo en el que se encuentra desde inicios de diciembre. En ese contexto de paridad, la solidez defensiva liderada por Alderete fue fundamental para sostener al equipo cuando el panorama se puso cuesta arriba.

La parsimonia del encuentro se rompió a la media hora de juego, cuando el español Yeremi Pino adelantó a los londinenses tras un tiro de esquina de Will Hughes que el guardameta Robin Roets no pudo despejar con solvencia. Sin embargo, la respuesta de los “Black Cats” fue fulminante. Apenas tres minutos después del gol visitante, Nordi Mukiele —la figura del encuentro— envió un centro preciso para que el francés Enzo Le Fée definiera con absoluta libertad dentro del área, restableciendo la igualdad ante un Dean Henderson que nada pudo hacer.

En la etapa complementaria, el Sunderland mantuvo el orden y la intensidad, buscando el arco rival sin descuidar la retaguardia. La recompensa llegó a veinte minutos del pitazo final, cuando Noah Sadiki filtró un pase magistral que dejó a Brian Brobbey frente al portero. El neerlandés no perdonó y sentenció la remontada, provocando el estallido de júbilo en las gradas. Con este resultado, el equipo de Alderete oxigena su presente clasificatorio y profundiza la crisis de un Crystal Palace que sigue sin encontrar el rumbo en la competición.

Fuente: EFE

