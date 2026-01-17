Fútbol Internacional
Ronaldo Martínez seguirá su carrera en Talleres de Córdoba

El delantero paraguayo Ronaldo Iván Martínez Rolón (29 años) dejará Platense para sumarse a Talleres de Córdoba.
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez, una de las revelaciones más impactantes del fútbol argentino en 2025, dejará Platense para convertirse en nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba. El atacante, que cerró un año soñado consolidándose como artillero y logrando su convocatoria a la selección paraguaya, se transformó en uno de los protagonistas del mercado de pases tras despertar el interés de diversas instituciones del continente.

Durante las últimas semanas, el futuro del surgido en la cantera de Cerro Porteño estuvo rodeado de especulaciones que lo vinculaban con clubes de las ligas de México y Brasil. Sin embargo, fue Talleres de Córdoba el equipo que mostró mayor determinación para quedarse con sus servicios. Tras una propuesta inicial que fue considerada insuficiente, la directiva de la “T” decidió mejorar los números para destrabar la salida del goleador y asegurar su llegada a la “Docta”.

Según información de Germán García Grova, el acuerdo definitivo se cerrará bajo condiciones que benefician a todas las partes involucradas. Talleres adquirirá el 50% de los derechos económicos del jugador en una operación valuada en 3,5 millones de dólares. Además, el contrato estipula una serie de bonos por objetivos alcanzables que podrían elevar la cifra final. Como parte del blindaje del negocio, el club cordobés se asegura también un 10% de plusvalía en una futura venta, manteniendo así una participación activa en el crecimiento patrimonial que proyecta el delantero.

El compromiso contractual ligará a Ronaldo Martínez con la institución cordobesa por las próximas tres temporadas. Este movimiento representa un paso estratégico en la carrera del paraguayo, quien ahora buscará ratificar su capacidad goleadora en un equipo con altas pretensiones competitivas dentro del torneo argentino de Primera División. Con su llegada a Talleres, el jugador oriundo de Eusebio Ayala -Departamento de Cordillera- no solo potencia el ataque del conjunto dirigido por Carlos Tévez, sino que busca consolidar su lugar en la lista final de Gustavo Alfaro, de cara a la Copa de Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026.