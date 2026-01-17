Senegal se queja de las deficiencias organizativas de la Copa África y falta de seguridad

La FSF emitió un comunicado este sábado en el que emplazan a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al Comité Organizador del campeonato a "tomar todas las medidas correctivas inmediatas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad, esenciales para el éxito de esta fiesta del fútbol africano".

Una de las quejas se refiere a "la ausencia manifiesta de medidas de seguridad adecuadas" en la llegada de la delegación senegalesa a la estación de tren de la capital marroquí ayer, viernes, donde la aglomeración de aficionados marroquíes puso en riesgo la integridad física de sus jugadores y el personal técnico, según la federación.

En cuanto al alojamiento, la entidad senegalesa subraya que tuvo que elevar una petición para que su selección se hospedara en un hotel de cinco estrellas en el que "garantizar las condiciones necesarias para su recuperación física" de los futbolistas.

También lamentan que se les reservara para llevar a cabo los entrenamientos el complejo Mohammed VI, base habitual de la selección marroquí, lo que, a juicio de Senegal, "vulnera el principio de equidad deportiva".

En cuanto a las entradas para la final, que se celebrará en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad, 67.500 espectadores, Senegal ve "preocupante" la escasa asignación de entradas para sus aficionados, unas 3.800, y el no disponer de asientos VIP.