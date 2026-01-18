1-2. La Fiore dedica una victoria clave a Rocco Commisso

Tan solo un día después de conocer el fallecimiento de su máximo representante, la Fiore decidió saltar al campo para homenajear la memoria de Rocco Commiso, fallecido a los 76 "después de un largo período de tratamiento", tal y como desveló el club.

Lo hizo ante un Bolonia que compite en Europa y que es entrenado por Vincenzo Italiano, extécnico de la Fiore que disputó dos finales de Liga Conferencia y una de la Copa Italia, pero la presión de jugar por algo más que por tres puntos, por la memoria del presidente, quitó al equipo el peso habitual que porta esta campaña para enfocar el partido en un objetivo concreto y diferente.

Y funcionó. Después de un emotivo minuto de silencio, la primera parte estuvo claramente dominada por los de Florencia. Tanto que el marcador reflejó un 0-2 al descanso gracias a los goles de Madragora y Piccoli. Pudieron ser tres, pero uno de Ndour quedó anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada.

Cambió al descanso cuatro jugadores Vincenzo Italiano, en busca de una reacción de su equipo ante una Fiore venida a menos esta temporada, pero no fue hasta el minuto 88 cuando encontró un tanto de Fabbian, de cabeza, que llegó demasiado tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No le dio tiempo a la remontada. La rozó en varias ocasiones en el tiempo añadido, pero la Fiore tenía la victoria en su mano y no la dejó escapar en su fecha más importante en lo que va de temporada. Sumó su tercera victoria para, por primera vez en lo que va de campeonato, otear la salvación. Es antepenúltima con 17 unidades, las mimas que el Lecce, que juega ante el Milan.

El Bolonia sigue desinflándose esta temporada y es octavo con 30 puntos, a cuatro de los puestos europeos que ocupa el Como 1907.

Además, en el partido que abrió el domingo, el Parma de Carlos Cuesta empató a cero contra el Génova de Daniele De Rossi.