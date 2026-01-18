Almeyda confía en tener "más acierto" ante el gol y confirma la presencia de Akor y Ejuke

El técnico argentino declaró este domingo en rueda de prensa que los dos atacantes nigerianos, que volvieron en esta misma jornada a Sevilla tras ganar el sábado el bronce con su selección en la Copa Africana al vencer en la tanda de penaltis a Egipto, "estarán en el banquillo" en la visita del lunes al estadio Martínez Valero.

Almeyda se congratuló por "el compromiso" del delantero centro Akor y del extremo Ejuke, que le permite "sumar a dos jugadores para aportar en lo ofensivo", ya que su equipo no ha marcado en los cuatro partidos oficiales jugados desde que los nigerianos se marcharon, tras golear al Oviedo (4-0) en un encuentro en el que cada uno de ellos anotó un tanto.

El preparador bonaerense, que, por el contrario, pierde para el choque ante el Elche al delantero chileno Alexis Sánchez por "una rotura muscular pequeña", admitió que sus futbolistas deben "mejorar la puntería para crecer".

En este sentido, recalcó que la falta de acierto de cara al gol "es un punto que preocupa" al cuerpo técnico, que es "consciente de la situación", aunque desea "revertirla con unión e ilusión".

El entrenador del Sevilla no espera mucho de este mercado invernal, debido a que "el club está en la situación que está y para fichar debe vender", si bien reconoció que "el grupo tendría que mejorar en algunos aspectos para alcanzar el objetivo" de la permanencia, lo que lo obligará a "luchar hasta el final".

"Trato de ser optimista y lo que pienso es que ganando mañana, sumando los tres puntos, nos ponemos en una zona cómoda nuevamente. Queda mucho por delante, pero trataremos de salir de esta situación de la manera que llevamos trabajando desde el primer día. Uno o dos malos partidos no nos pueden hacer cambiar", afirmó Almeyda.