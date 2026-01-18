Gabriel Ávalos, rendimiento y goles en la Serie Río de la Plata

Los Diablos Rojos de Avellaneda, que tuvieron a un Gabriel Ávalos en gran forma, finalizaron invictos su pretemporada en Uruguay, donde sumaron cuatro victorias y un empate.

Lea más: Protagonismo de Enciso en Francia

Independiente, que figuraba como claro favorito, dominó su último encuentro antes del inicio de la liga argentina, aunque le faltó efectividad para generar mayores ocasiones.

La primera parte fue de pocas emociones. Independiente controló el tiempo y la posesión mientras Wanderers esperaba, pero no logró profundizar ni generar situaciones de peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tan solo destacó un remate del centrocampista Luciano Cabral a los cinco minutos que se perdió afuera. Luego del descanso y tras una triple modificación del entrenador Gustavo Quinteros, Independiente salió con mayor intensidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el minuto 47, Ávalos abrió el marcador con una jugada ensayada a balón parado. Después de una falta ejecutada desde las inmediaciones de la esquina derecha, el delantero se desmarcó y conectó una potente volea al primer palo.

En el minuto 70, el paraguayo anotó de nuevo y puso el 2-0 mediante un penal. El portero José Río derribó a Walter Mazzantti dentro del área y el delantero definió con un tiro raso y preciso al palo izquierdo.

Con cinco sustituciones más, el Rojo de Avellaneda mantuvo el control del partido y generó más aproximaciones al área rival, quedando más cerca de anotar el tercer gol que Wanderers de convertir el primero.

Independiente, que también ganó a Alianza Lima y Everton por la Serie Río de la Plata y disputó dos encuentros informales contra Peñarol y Fénix (acabaron con un triunfo y un empate, respectivamente), ya espera el inicio de la liga argentina y recibirá el próximo viernes a Estudiantes de La Plata. EFE