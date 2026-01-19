El Albacete-Barcelona, el martes 3 de febrero y el Betis-Atlético, el jueves 5

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El partido Albacete-Barcelona abrirá el martes 3 de febrero, a partir de las 21.00 (20.00 GMT) en el estadio Carlos Belmonte, los cuartos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que se cerrará el jueves 5 de ese mes, a la misma hora, con el enfrentamiento entre el Betis y el Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla.