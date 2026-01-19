La Champions y el mercado invernal: 3 inscripciones… a partir de las eliminatorias

Ya pueden actuar en sus respectivas competiciones nacionales, pero no en la máxima competición europea, según recogen las normas de los refuerzos de enero en este torneo, también en la Liga Europa y la Liga Conferencia: “Una vez finalizada la fase liga y antes del inicio de la fase eliminatoria, un club podrá inscribir un máximo de tres nuevos jugadores elegibles para los partidos restantes de la competición en curso”.

Así lo recoge el artículo 32.01 de la normas de la UEFA para estas competiciones, en las que se mantiene el límite de 25 inscritos en la llamada lista A.

Si con los fichajes sobrepasan esa cantidad, deben eliminar a otros jugadores de la nómina que entrega a la UEFA.

La fecha límite de inscripciones es el 5 de febrero próximo, a las doce de la noche.

No hay condicionantes de haber participado antes con otro club en la fase liga de esta edición de la Liga de Campeones. “Cualquiera o todos los jugadores (…) pueden haber sido alineados por otro club en la fase de clasificación, los play-offs o la fase liga de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia”, dicta el artículo 32.03, según informa la UEFA.