El italiano Sozza arbitrará el PAOK-Betis y el alemán Marini el Celta-Lille

En el PAOK-Betis Simone Sozza contará con sus compatriotas Daniele Chiffi en el VAR, junto a Alberto Tegoni y Giovanni Baccini como asistentes, Luca Zufferli como cuarto árbitro y Valerio Marini como asistente del VAR.

El equipo arbitral del Celta-Lille, encabezado por Valerio Marini, incluirá a los también alemanes Benjamin Brand en el VAR, Dominik Schaal y Christian Gittelmann como asistentes, Florian Exner como cuarto árbitro y Johann Pfeifer como asistente del VAR.

El colegiado español Guillermo Cuadra actuará como VAR en el partido Young Boys-Lyon, que arbitrará el azerbaiyano Aliyar Aghayev.