Galarreta: "Los que estamos aquí pelearemos e intentaremos sumar los tres puntos"

"Los que venimos aquí venimos con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Viene gente joven que tiene ganas de comerse el mundo y los que estamos aquí mañana pelearemos y los daremos todo para intentar sumar", dijo Galarreta en el Stadio di Bérgamo en la rueda de prensa oficial previa al partido, en la que compareció junto a su técnico, Ernesto Valverde.

Al respecto, 'Galaxy' lamentó la situación de sus compañeros lesionados. "Que haya compañeros lesionados nunca es agradable, Para un futbolista lo más frustrante es no poder estar con el equipo. Ojalá se recuperen todos rápido y puedan estar. Porque cuantos más estemos, lógicamente, somos más fuertes", destacó.

Galarreta incidió en la necesidad de ganar el encuentro para mantener opciones de estar en la ronda de 'play-off' previa a los octavos de final. "Sabemos que es importante ganar. Prácticamente la única opción que nos queda es ganar los dos partidos, también se dice que con cuatro puntos puede ser pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de ganar los dos partidos y así lo vamos a intentar", apuntó.

En todo caso, tiene claro que este miércoles lo que "hay que hacer es un partido muy serio y muy trabajado" porque "va a ser fuera de casa, frente a un rival muy complicado".

En ese sentido, abogó por reencontrarse con el fútbol y los resultados de la pasada temporada: "Tenemos que intentar volver a ser nosotros mismos poco a poco y encontrar las buenas sensaciones".