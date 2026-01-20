Fútbol Internacional
20 de enero de 2026 - 10:15

Prisión para youtuber argelino por conducta indecente en la Copa África en Marruecos

Rabat, 20 ene (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a tres meses de prisión firme y una multa de 500 dirhams (45 euros) a un hincha y youtuber argelino por insultos y por "atentar contra la pudor" durante la Copa de África (CAN), concluida el domingo en Marruecos.

El joven argelino Raouf Belkacemi, de 25 años, fue condenado por "atentar públicamente contra la pudor" y repetir "expresiones contrarias a las buenas costumbres y la moral pública" en un contexto deportivo, según el portal del Ministerio marroquí de Justicia y medios locales.

El fallo se dictó el 19 de enero en el marco de la polémica desatada por un vídeo que subió el 6 de enero a sus redes sociales, donde anunció que iba a orinar en las tribunas del estadio Moulay Abdellah de Rabat y mostraba un líquido en el suelo durante los octavos de final de la CAN que disputaron Argelia y República Democrática del Congo.

Ante la polémica, Belkacemi publicó otro vídeo para afirmar que el líquido no era orina sino una bebida, y que se trataba de una broma propia de su labor como creador de contenidos y para reír con sus amigos que le acompañaban en el estadio.

El joven fue detenido el 7 de enero en Casablanca por los servicios de seguridad y puesto a disposición judicial en estado de arresto.

