Prisión para youtuber argelino por conducta indecente en la Copa África en Marruecos

El joven argelino Raouf Belkacemi, de 25 años, fue condenado por "atentar públicamente contra la pudor" y repetir "expresiones contrarias a las buenas costumbres y la moral pública" en un contexto deportivo, según el portal del Ministerio marroquí de Justicia y medios locales.

El fallo se dictó el 19 de enero en el marco de la polémica desatada por un vídeo que subió el 6 de enero a sus redes sociales, donde anunció que iba a orinar en las tribunas del estadio Moulay Abdellah de Rabat y mostraba un líquido en el suelo durante los octavos de final de la CAN que disputaron Argelia y República Democrática del Congo.

Ante la polémica, Belkacemi publicó otro vídeo para afirmar que el líquido no era orina sino una bebida, y que se trataba de una broma propia de su labor como creador de contenidos y para reír con sus amigos que le acompañaban en el estadio.

El joven fue detenido el 7 de enero en Casablanca por los servicios de seguridad y puesto a disposición judicial en estado de arresto.

