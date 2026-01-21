Alemany: “A ver si el mercado nos da la posibilidad de traer uno o dos de nivel muy alto”

“Esto de cerca o lejos (en un fichaje) nunca se sabe. Tenemos muy claro con el ‘míster’ qué necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si un mercado que es difícil y hostil nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del encuentro de este miércoles ante el Galatasaray en la Liga de Campeones.

“Nosotros tenemos una idea muy clara, pactada, hablada y profundizada con el ‘míster’ y su staff, y vamos a seguir ese plan hasta el final. Quedan diez días y vamos a ver qué pasa”, continuó Alemany.