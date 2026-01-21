Fútbol Internacional
21 de enero de 2026 - 14:40

Alemany: “A ver si el mercado nos da la posibilidad de traer uno o dos de nivel muy alto”

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2425

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que el club tiene una “idea muy clara, pactada con el entrenador Diego Simeone”, sobre las necesidades del equipo en el mercado de invierno, en el que esperan la posibilidad de “traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”.

Por EFE

“Esto de cerca o lejos (en un fichaje) nunca se sabe. Tenemos muy claro con el ‘míster’ qué necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si un mercado que es difícil y hostil nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del encuentro de este miércoles ante el Galatasaray en la Liga de Campeones.

“Nosotros tenemos una idea muy clara, pactada, hablada y profundizada con el ‘míster’ y su staff, y vamos a seguir ese plan hasta el final. Quedan diez días y vamos a ver qué pasa”, continuó Alemany.