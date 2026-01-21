Comienza torneo argentino con presencia de 37 paraguayos

El campeonato comenzará con una ráfaga de doce jornadas entre este jueves y el próximo martes 3 de febrero, período en el que se disputarán las primeras tres fechas del torneo, uno de los más importantes de una temporada que coronará a siete campeones a lo largo del año.

Tras la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 y luego en el Trofeo de Campeones, el 2026 en Argentina volverá a tener dos certámenes troncales: Apertura y Clausura, el primero con finalización antes del Mundial y el segundo en diciembre, ambos con 16 fechas iniciales en base a dos zonas y luego formato de eliminación directa desde octavos de final con los ocho mejores de cada grupo.

Además a lo largo del año se disputará la Copa Argentina y se definirán las Supercopas Internacional y Argentina del año pasado, además de cerrar la temporada con el Trofeo de Campeones que enfrentará a los vencedores de Apertura y Clausura.

Los paraguayos:

Para esta nueva temporada hubo un gran movimiento de futbolistas paraguayos en el vecino país; algunos cambiaron de equipos, como Ronaldo Martínez (de Platense a Talleres) y Blas Armoa (de Tigre a Gimnasia de Mendoza), mientras que otros llegaron con el desafío de triunfar en este gran mercado del fútbol argentino.

Hasta el momento están registrados 37 jugadores guaraníes, distribuidos en 25 de los 30 clubes de la Primera División.

* Sarmiento de Junín: Junior Marabel, Osmar Giménez y Ulices Delgado.

* Barracas Central: Juan Espínola, Rodrigo Bogarín.

* Platense: Héctor Bobadilla.

* Talleres: Ronaldo Martínez.

* River: Matías Galarza.

* Boca: Milton Giménez.

* Independiente de Avellaneda: Gabriel Ávalos.

* Independiente Rivadavia: Alex Arce, Iván Villalba y José Florentín.

* Gimnasia de Mendoza: Blas Armoa y Juan Franco.

* Tigre: Alfio Oviedo.

* Atlético Tucumán: Javier Domínguez y Clever Ferreira.

* Belgrano de Córdoba: Alcides Benítez.

* Defensa y Justicia: Héctor David Martínez, Darío Cáceres.

* Aldosivi: Fernando Román.

* Instituto de Córdoba: Juan Manuel Romero.

* San Lorenzo: Orlando Gill.

* Lanús: José María Canale y Ronaldo Dejesús.

* Estudiantes de La Plata: Santiago Arzamendia.

* Newell’s: Saúl Salcedo, Carlos González, Josué Colmán.

* Gimnasia LP: Pablo Aguiar.

* Racing: Richard Sánchez.

* Rosario Central: Agustín Sández y Enzo Giménez.

* Argentinos Juniors: Juan José Cardozo.

* Estudiantes de Río Cuarto: Javier Ferreira.

* Deportivo Riestra: Samuel Portillo.

Boca: ¿Ángel Romero por Valdez?

Boca Juniors rescindió ayer el contrato con el zaguero paraguayo Bruno Valdez, quien quedó con el pase libre para poder fichar por otro equipo.

La salida de Valdez, quien el año pasado jugó cedido en Cerro Porteño, permite al club Xeneize liberar un cupo de extranjero, que sería para la llegada del atacante paraguayo Ángel Romero, quien acaba de finalizar su vínculo con el Corinthians de Brasil.

Calendario de la primera fecha

Programa de la primera fecha del Apertura argentino:

-Jueves: 17:00 Aldosivi-Defensa y Justicia (por TyC Sports); 20:00 Unión-Platense; 20:00 Banfield-Huracán (TyC); 22:15 Central Córdoba-Gimnasia de Mendoza; 22:15 Instituto-Vélez Sarsfield (TyC).

-Viernes: 19:00 San Lorenzo-Lanús; 20:00 Independiente- Estudiantes LP (TyC); 22:15 Talleres-Newell’s; 22:15 Ind. Rivadavia-Atl. Tucumán (TyC).

-Sábado: 17:00 Barracas Central-River (ESPN); 19:30 Gimnasia LP-Racing; 22:00 Rosario Central-Belgrano (TyC).

-Domingo: 18:30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (ESPN); 21:00 Tigre-Estudiantes de Río Cuarto (TyC); 21:00 Argentinos Juniors-Sarmiento de Junín.