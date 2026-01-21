Edoardo Bove reanuda su carrera en el Watford

Bove, de 23 años, que rescindió hace cuatro días el contrato que tenía hasta 2028 con el Roma, volverá a competir tras más de un año sin poder hacerlo en el equipo que dirige el español Javi Gracia, con el que firmó un contrato de 5 años y medio.

En verano de 2024 fue cedido desde el Roma al Fiorentina, club en el sufrió el episodio que marcó su carrera. El 1 de diciembre de 2024 cayó desplomado al suelo en un partido de la Serie A ante el Inter de Milán. Entró en parada cardiorrespiratoria, pero la rápida asistencia de los servicios médicos salvó su vida.

Desde aquel día, tras 13 ingresado en un hospital y después de que se le implantara un desfibrilador subcutáneo, no ha vuelto a jugar. La estricta ley deportiva italiana le impedía hacerlo con ese dispositivo.

El futbolista se entrenaba en solitario bajo supervisión médica desde hace meses sin problemas.

Bove es canterano del Roma y se ganó el cariño de toda la afición romanista bajo la tutela del portugués José Mourinho, técnico que lanzó la carrera del joven centrocampista.

Como romanista, disputó un total de 92 partidos y marcó 4 goles entre todas las competiciones.