Embajada estadounidense ofrece citas prioritarias a colombianos que quieran ir al Mundial

"¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!", expresó la embajada en su cuenta de X.

Hasta ahora, la FIFA ha recibido más de 500 millones de solicitudes para adquirir boletos en tres fases de venta durante septiembre, octubre y diciembre de 2025.

El partido entre Colombia y Portugal, que se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, lidera el top de partidos más solicitados para el Mundial de 2026, por encima de la final del torneo. El astro luso, Cristiano Ronaldo, hará su última aparición en la máxima cita mundialista.

Tras ocho años, la selección colombiana dirá presente en el certamen. La última vez que participó fue en Rusia 2018, donde cayó frente a Inglaterra en octavos de final.

La Tricolor buscará superar su mejor actuación que se dio en Brasil 2014 al alcanzar los cuartos de final donde fue derrotada 2 a 1 por Brasil en el estadio Castelão, de Fortaleza.

Los ciudadanos colombianos que deseen acceder a las citas prioritarias deberán activar su FIFA Pass en el sitio oficial de ese organismo y solicitar la cita en la embajada con los mismos datos con los que adquirieron las entradas.

Los solicitantes colombianos deberán "someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación", agregó la embajada.

Adicionalmente, desde el pasado 6 de noviembre de 2025, la Embajada de Panamá también abrió la posibilidad de acceder a citas prioritarias para visado B1/B2 en la Embajada de Estados Unidos de Ciudad de Panamá para colombianos con entradas para el Mundial 2026.