Fernando Ovelar, presentado oficialmente en Ñublense de Chile

El mensaje de bienvenida publicado por el club chileno destacó las características y el origen del jugador: “¡Bienvenido, Fernando Ovelar! El delantero de 22 años se suma a Ñublense para la temporada 2026. Fernando, quien juega en la posición de ext. derecho, llega en condición de préstamo desde el Club de Fútbol Pachuca. ¡Bienvenido a Chillán, Fer!”

Este movimiento se produce inmediatamente después de que el canterano azulgrana completara el ciclo 2025 defendiendo los colores de Unión Española, también del fútbol trasandino. Durante su estadía en el conjunto “hispano”, el futbolista mantuvo una regularidad competitiva destacable al sumar 30 presentaciones oficiales entre los diversos torneos de la temporada. Si bien su cuenta goleadora permaneció cerrada en el certamen doméstico, el paraguayo logró exhibir su capacidad de definición en la Copa Chile, donde registró tres anotaciones.

La figura de Fernando Ovelar permanece en la retina de los aficionados cerristas, debido a su irrupción meteórica en el profesionalismo. En 2018, con apenas 14 años y 9 meses, el entonces juvenil de Cerro Porteño batió todos los récords al debutar y marcar un gol en el superclásico ante Olimpia, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de los enfrentamientos tradicionales en Paraguay. Sin embargo, su salida de Barrio Obrero estuvo marcada por la polémica y maniobras contractuales cuestionadas por la dirigencia azulgrana, iniciando un periplo internacional que, hasta el momento, lo mantiene alejado de nuestro fútbol.

El futuro del volante ofensivo entra ahora en una etapa de definiciones estratégicas, ya que su vínculo contractual con el Pachuca expira al finalizar la presente campaña. Esta nueva etapa en Ñublense representa para el atacante la oportunidad definitiva de demostrar el potencial que asombró en el fútbol paraguayo hace ocho años, sabiendo que su desempeño en Chile será determinante para resolver su situación profesional una vez que se convierta en agente libre o deba negociar un contrato con otro equipo.