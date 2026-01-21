William Riquelme, el goleador de la Intermedia, ficha por Godoy Cruz

Según información del periodista argentino, Uriel Iugt, el destino final del goleador es Godoy Cruz de Mendoza. El “Tomba”, que afronta el desafío de reestructurarse en la segunda división de Argentina, logró imponerse en una puja que involucró a varias instituciones de la vecina orilla. Gracias a una gestión decidida, el conjunto mendocino se adelantó a otros pretendientes para asegurar la ficha del atacante, quien llega al “Expreso” con la misión de trasladar su eficacia goleadora a uno de los mercados más exigentes del continente.

Lea más: Fernando Ovelar, presentado oficialmente en Ñublense de Chile

El desembarco del atacante guaraní en Mendoza se produce tras meses de seguimiento por parte de diversos equipos del fútbol argentino que realizaron consultas formales por sus servicios. Instituciones como Platense e Independiente Rivadavia también mostraron un interés real en el atacante paraguayo, seducidos por la regularidad que mostró durante todo el ciclo 2025. Sin embargo, la determinación de la dirigencia del “Bodeguero” fue la clave para que el zurdo optara por el proyecto mendocino para iniciar su experiencia internacional.

La formación de este nuevo talento paraguayo se cimentó en las divisiones inferiores de Libertad, club donde adquirió las herramientas técnicas que hoy lo distinguen. Antes de su explosión mediática en Guaireña FC, el goleador tuvo un paso previo por Atyrá, acumulando los minutos necesarios para madurar su juego. Fue en el equipo de Villarrica donde finalmente alcanzó un gran nivel goleador, ganándose a base de festejos, el derecho de probar suerte en el competitivo balompié del vecino país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy