Fútbol Internacional
21 de enero de 2026 - 22:30

William Riquelme, el goleador de la Intermedia, ficha por Godoy Cruz

El goleador William Riquelme (23 años), continuará su carrera en Godoy Cruz de Mendoza, que competirá en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.
El goleador William Riquelme (23 años), continuará su carrera en Godoy Cruz de Mendoza, que competirá en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

La temporada 2026 marca un punto de inflexión en la trayectoria de William Riquelme. Tras erigirse como el máximo goleador de la División Intermedia en 2025, el delantero paraguayo está para concretar su transferencia al fútbol argentino. Su extraordinario registro de 18 goles y 12 asistencias con la camiseta de Guaireña FC no solo lo posicionó como el máximo referente de la segunda categoría, sino que despertó un interés masivo en el exterior.

Por ABC Color

Según información del periodista argentino, Uriel Iugt, el destino final del goleador es Godoy Cruz de Mendoza. El “Tomba”, que afronta el desafío de reestructurarse en la segunda división de Argentina, logró imponerse en una puja que involucró a varias instituciones de la vecina orilla. Gracias a una gestión decidida, el conjunto mendocino se adelantó a otros pretendientes para asegurar la ficha del atacante, quien llega al “Expreso” con la misión de trasladar su eficacia goleadora a uno de los mercados más exigentes del continente.

Lea más: Fernando Ovelar, presentado oficialmente en Ñublense de Chile

El desembarco del atacante guaraní en Mendoza se produce tras meses de seguimiento por parte de diversos equipos del fútbol argentino que realizaron consultas formales por sus servicios. Instituciones como Platense e Independiente Rivadavia también mostraron un interés real en el atacante paraguayo, seducidos por la regularidad que mostró durante todo el ciclo 2025. Sin embargo, la determinación de la dirigencia del “Bodeguero” fue la clave para que el zurdo optara por el proyecto mendocino para iniciar su experiencia internacional.

La formación de este nuevo talento paraguayo se cimentó en las divisiones inferiores de Libertad, club donde adquirió las herramientas técnicas que hoy lo distinguen. Antes de su explosión mediática en Guaireña FC, el goleador tuvo un paso previo por Atyrá, acumulando los minutos necesarios para madurar su juego. Fue en el equipo de Villarrica donde finalmente alcanzó un gran nivel goleador, ganándose a base de festejos, el derecho de probar suerte en el competitivo balompié del vecino país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy