El paraguayo Ángel Romero tiene un acuerdo de palabra con Boca Juniors

A sus 33 años, el “Mellizo” habría encontrado finalmente un nuevo rumbo tras quedar en libertad de acción de la institución paulista. Los especialistas en el mercado de pases coinciden en que el club auriazul ya estableció un acuerdo de palabra con el futbolista surgido en las divisiones formativas de Cerro Porteño, un paso fundamental que deja el camino prácticamente libre para su desembarco en la Bombonera.

Respecto a los tiempos y la logística de esta operación, el periodista especializado César Luis Merlo brindó precisiones sobre cómo se desarrollarán las próximas horas en el entorno de la Ribera. El argentino señaló que, si se cumplen los plazos administrativos, el desenlace es inminente: “Si llegan con los contratos, la idea es que el viernes se haga la revisión médica”.

🚨Ángel Romero es nuevo refuerzo de Boca.

*️⃣Hay acuerdo de palabra para que firme por un año con opción a otro. Si llegan con los contratos, la idea es que el viernes se haga la revisión médica. #TratoHecho pic.twitter.com/TIFtxuNTYE — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 21, 2026

De esta manera, los exámenes clínicos se presentan como la instancia definitiva para transformar el pacto verbal en una firma oficial. Mientras se aguarda la formalización de los documentos, el posible arribo del canterano azulgrana mantiene en vilo al mercado regional y genera una gran expectativa en la afición boquense, que espera el anuncio formal para darle la bienvenida al talentoso delantero de la Selección Paraguaya.