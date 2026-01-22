Fútbol Internacional
22 de enero de 2026 - 17:02

El paraguayo Ángel Romero tiene un acuerdo de palabra con Boca Juniors

El delantero paraguayo, Ángel Romero está cerca de concretar su arribo a Boca Juniors, uno de los grandes del fútbol argentino.
El futuro de Ángel Romero parece estar cada vez más cerca de Buenos Aires. Según reportan diversos medios de la prensa argentina, la llegada del atacante paraguayo a Boca Juniors se encuentra en una etapa muy avanzada, perfilándose como su próximo destino profesional tras haber cerrado su extenso y exitoso ciclo en el Corinthians de Brasil.

Por ABC Color

A sus 33 años, el “Mellizo” habría encontrado finalmente un nuevo rumbo tras quedar en libertad de acción de la institución paulista. Los especialistas en el mercado de pases coinciden en que el club auriazul ya estableció un acuerdo de palabra con el futbolista surgido en las divisiones formativas de Cerro Porteño, un paso fundamental que deja el camino prácticamente libre para su desembarco en la Bombonera.

Respecto a los tiempos y la logística de esta operación, el periodista especializado César Luis Merlo brindó precisiones sobre cómo se desarrollarán las próximas horas en el entorno de la Ribera. El argentino señaló que, si se cumplen los plazos administrativos, el desenlace es inminente: “Si llegan con los contratos, la idea es que el viernes se haga la revisión médica”.

De esta manera, los exámenes clínicos se presentan como la instancia definitiva para transformar el pacto verbal en una firma oficial. Mientras se aguarda la formalización de los documentos, el posible arribo del canterano azulgrana mantiene en vilo al mercado regional y genera una gran expectativa en la afición boquense, que espera el anuncio formal para darle la bienvenida al talentoso delantero de la Selección Paraguaya.