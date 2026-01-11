Corinthians rinde un emotivo homenaje ante Ángel Romero, su máximo goleador extranjero

Ángel Romero, quien portó con orgullo el dorsal número 11, recibió una placa y el reconocimiento institucional ante un estadio que conoce bien su entrega. El atacante guaraní se marcha dejando registros que parecen difíciles de alcanzar para cualquier otro futbolista foráneo en el corto plazo, habiendo acumulado un total de 377 partidos disputados, lo que lo convierte en el extranjero con más presencias en la historia del club. Además, sus 67 goles anotados lo posicionan como el máximo artillero internacional de la institución, sumando a su palmarés un total de seis títulos conquistados que lo sitúan como un símbolo de la identidad combativa que tanto valora el hincha corinthiano.

La respuesta de la “torcida” fue unánime y emocionante. Al momento de aparecer en el césped para el tributo, una ovación masiva descendió desde las gradas del Neo Química Arena. Los cánticos y aplausos constantes recordaron su aporte fundamental en los campeonatos obtenidos y su lealtad incondicional a los colores del club en momentos complejos. El homenaje previo al partido contra Ponte Preta funcionó como el cierre perfecto para una historia de amor mutuo, sellando la despedida de uno de los jugadores internacionales más influyentes y queridos que han vestido la camiseta de la institución en toda la historia del “Time do Povo”.