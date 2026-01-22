Jugadores de Alianza Lima son separados tras denuncia de abuso sexual

La decisión administrativa margina a los tres exseleccionados del esperado encuentro amistoso de este sábado frente al Inter de Miami de Lionel Messi en la capital peruana. La institución blanquiazul fue tajante respecto a su postura inicial mediante un comunicado oficial: “El club ha separado indefinidamente a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”.

Según información proporcionada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a la agencia AFP, la denuncia fue radicada por una joven de 22 años, quien señala haber sido víctima de “abuso sexual el pasado 18 de enero de 2026”. Los hechos habrían tenido lugar en el hotel Hyatt Centric de la capital uruguaya, recinto donde la delegación aliancista culminó su preparación el pasado domingo.

Relato de los hechos y peritajes judiciales

De acuerdo con el canal argentino A24, la denunciante conocía previamente a Zambrano (36) y asistió a una cena con él antes de trasladarse al hotel de concentración. El testimonio indica que, posteriormente, Trauco (33) y Peña (30) habrían ingresado a la habitación.

Tras el suceso, la mujer regresó a Argentina y el 21 de enero se presentó en el Hospital Muñiz, “donde expresó su voluntad de instar la acción penal”. Como parte de la investigación, la justicia ya cuenta con las prendas de vestir que la joven portaba esa noche para realizar los peritajes técnicos y análisis de ADN correspondientes.

La defensa de Sergio Peña

Ante la gravedad de las acusaciones, el mediocampista Sergio Peña emitió un descargo personal en el que negó “tajantemente” su participación “en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”. En su comunicado, el jugador añadió:

“Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello quiero expresar mi total respecto y empatía a la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer”.

Tensión y violencia en el Estadio Alejandro Villanueva

La noticia desató una ola de indignación en la hinchada. Mientras los jugadores eran notificados de su separación durante la práctica matutina en el estadio de La Victoria, cerca de 50 seguidores irrumpieron violentamente en el recinto.

Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que los manifestantes burlaron la seguridad y accedieron al campo de juego, lanzando gritos principalmente contra Carlos Zambrano. Según reportes de la prensa deportiva, la violencia también alcanzó a otros referentes del plantel como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, quienes fueron agredidos físicamente.

La barra organizada Comando Sur fijó su posición a través de redes sociales con un duro mensaje:

“Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club. No vamos a aguantar indisciplinas venga de dónde venga. Nunca respetaron la camiseta”.

Contexto deportivo

Esta crisis golpea a Alianza Lima en un momento crucial. El equipo, dirigido por el argentino Pablo Guede, venía de una pretemporada de ocho días en Uruguay donde se midió ante Independiente, Unión y Colo Colo. Ahora, el club debe reorganizar su plantel no solo para el amistoso internacional, sino también para su próximo debut en la Copa Libertadores frente al club paraguayo 2 de Mayo.

Alianza Lima finalizó su comunicado reiterando su compromiso con el esclarecimiento del caso: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

