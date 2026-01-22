Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por supuesto abuso sexual

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña están en el centro de la polémica por presunto abuso sexual. Una mujer de 22 años denunció a los tres jugadores de Alianza Lima por supuesta violación en Montevideo, Uruguay, donde el club disputó el torneo internacional amistoso Serie Río de La Plata. El hecho habría ocurrido en el hotel de concentración del plantel.
El Canal A24 reveló públicamente hoy la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco. “Estos tres jugadores de Alianza Lima acaban de ser denunciados sexualmente por una joven argentina que denuncia que fue abusada sexualmente por estos jugadores. Carlos Zambrano, conocido por su pasado en Boca, sucedió en Montevideo”, arranca el relato del medio.
