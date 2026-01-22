Libertadores: 2 de Mayo-Alianza Lima, el 4 de febrero en el Parapití

El encuentro se cumplirá en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero a partir de las 21:30. La revancha será una semana después, el miércoles 11 de febrero, en la capital peruana.

Programa de partidos de la Fase 1 de la Libertadores:

-Martes 3 febrero:

21:30 The Strongest vs. Deportivo Táchira, en el estadio Hernando Siles de La Paz. La revancha, el martes 10 en San Cristóbal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-Miércoles 4 de febrero:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

21:30 Club 2 de Mayo vs. Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. La revancha, el miércoles 11 en Lima.

-Jueves 5 de febrero:

21:30 Juventud (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu), en el estadio Centenario de Montevideo. La revancha, el jueves 12 en Quito.

* Fase 2: Si el 2 de Mayo logra clasificar, enfrentará en la siguiente etapa al también peruano Sporting Cristal.

* Guaraní entrará a competir desde la Fase 2, donde espera al ganador de la serie entre Juventud y Católica.

* Cerro Porteño y Libertad participarán desde la Fase de Grupos.