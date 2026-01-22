Sarabia pide al argentino Osorio prepararse para Europa y no habla del chileno Cepeda

El técnico vasco deseó a Osorio, que jugará cedido en Defensa y Justicia hasta final de temporada, “que siga creciendo y haciéndolo bien”.

“Ha sido un fichaje a medio plazo por el gran conocimiento que tiene de él la propiedad”, indicó en alusión al empresario y propietario del Elche, el argentino Christian Bragarnik.

“Ya he tenido alguna conversación con él y le he comentado que se centre en hacerlo lo mejor posible”, desveló Sarabia, quien no opinó, sin embargo, sobre las negociaciones que, según varios medios, mantiene el Elche con Colo Colo por el extremo Cepeda.

“Hasta que no sea jugador del Elche no hablaré de él ni de ningún otro”, dijo el entrenador, que reconoció que el club no tenía intención de realizar muchas operaciones en el mercado, si bien “ha habido circunstancias que nos obligan a incorporar jugadores”.

En este sentido, Sarabia descartó que el Elche se centre solo en el mercado sudamericano, ya que indicó que la plantilla necesita perfiles “de rendimiento más inmediato”.

El técnico confirmó la salida de la plantilla del joven Aly Houari, jugador que ha participado en algún partido con el primer equipo, y del que comentó que “se le queda corto el filial y en Primera, además de la competencia, la exigencia es muy alta”.

“Ha sido una primera vuelta complicada para él. Tenemos muchas esperanzas de que pueda ser un gran jugador de futuro y lo más adecuado es que encontremos una categoría y un contexto que le ayude a acabar de madurar”, explicó.

Sarabia elogió una vez más la calidad humana del vestuario, del que destacó que, a pesar del “ruido” externo por posibles salidas o renovaciones pendientes, siguen “enchufados”.

“Los jugadores no son robots, pero quieren dar lo mejor por el Elche. Sienten una gran admiración unos por otros y tienen ganas de ayudar. A veces, el mercado distorsiona más de lo que ayuda, pero no tengo ninguna queja”, señaló Sarabia, que añadió que el objetivo del club es “construir un Elche cada vez más sólido”.