Boston River definirá la Copa de la Liga de verano con Progreso tras eliminar a Peñarol

En el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, los 90 minutos de fútbol se fueron con empate a dos.

A los 15 minutos de la primera etapa, Gastón Ramírez marcó el primer tanto para el conjunto dirigido por el argentino Israel Damonte. Peñarol remontó con doblete de Brandon Álvarez a los 21 y los 38 minutos.

A falta de muy poco para el final de la primera parte, Ramírez fue derribado dentro del área y Alexander González cambió el penalti por gol para sellar el 2-2 final.

Sin mayores situaciones de peligro en la segunda parte, el juego se fue a la definición desde los doce pasos, donde el portero Antúnez se transformó en la figura de la noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El número 1 de Boston River detuvo los disparos de Luciano González y de Agustín González, al tiempo que Brian Barboza y Francisco Fernández convirtieron para Peñarol.

Francisco Bonfligio, Agustín Amado, Jairo O'Neill y Rafael Haller anotaron sus respectivos remates y le dieron el triunfo a los de Damonte.

Un día antes, Progreso y Nacional igualaron 1-1 en los 90 minutos y los dirigidos por Leonel Rocco se impusieron por 3-1 en los penaltis.

De esta forma, Boston River y Progreso se clasificaron a la final del certamen que disputaron los 16 equipos que este año jugarán el Campeonato Uruguayo de Primera División.

El próximo lunes ambos equipos se pondrán cara a cara en la final, que se jugará en el estadio Silvestre Octavio Landoni del departamento (provincia) de Durazno.