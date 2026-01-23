El Firpo y Alianza reeditan la última final en la Liga de El Salvador

El Firpo, Isidro Metapán, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Cacahuatique encabezan la tabla con 4 puntos cada uno en dos fechas.

El duelo entre Pamperos y Paquidermos, que suman un solo punto, se disputará en el estadio nacional Jorge Mágico González, de San Salvador, con el Firpo buscando tomar el liderato.

El Isidro Metapan visitará al Municipal Limeño, que acumula 3 enteros en dos juegos, mientras que el FAS jugará a domicilio ante el Fuerte San Francisco, que tiene un punto.

El Inter FA, que tiene 3 enteros, recibirá al Cacahuatique y el Águila, último sin puntos, tendrá su duelo ante el Hércules.

El Platense no suma puntos en este torneo y deberá buscar su primera victoria ante el Zacatecoluca, que tiene un punto.

Los tres equipos que ascendieron a la Primera División del fútbol salvadoreño en el Apertura 2025 –Zacatecoluca, Inter FA y Hércules– se encuentran entre los candidatos a descender al cierre de este torneo.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que se encuentren entre los primeros 8 lugares pasarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

24/01: Inter FA-Cacahuatique y Alianza-Firpo.

25/01: Águila-Hércules, Fuerte San Francisco-FAS, Municipal Limeño-Isidro Metapán y Zacatecoluca-Platense.