El Inter Miami ficha al mexicoestadounidense Luis Barraza para la portería

Barraza, de 29 años, firmó por el club de Miami hasta junio de 2027 y con posibilidad de extender la vinculación hasta junio de 2028, informó en un comunicado el Inter Miami.

Actualmente estaba sin equipo tras vencer su contrato con el D.C. United, equipo con el que jugó 24 encuentros la última campaña y dejó la portería a cero en cuatro ocasiones.

El fichaje de Barraza, nacido en Nuevo México, se suma a otras incorporaciones del Inter Miami en la portería para la nueva temporada, en la que defenderán la corona de la MLS conquistada en 2025 y tratarán de alzar la primera Copa de Campeones de la Concacaf en la historia del club.

Barraza competirá por un puesto en la meta con el argentino Rocco Rios Novos, que acabó ganando la titularidad al término de la pasada campaña, y con Dayne St.Clair, reciente incorporación del equipo de Miami y vigente ganador del trofeo al mejor portero de la MLS.

