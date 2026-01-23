Estados Unidos-Paraguay, duelo amistoso en femenino

El duelo, que será de carácter amistoso, se disputará en el estadio Dignity Health Sports Park – Carson, California, a partir de las 19:30, hora paraguaya, y se podrá seguir en directo por Tigo Sports 3.

El conjunto albirrojo, conducido técnicamente por Herminio Barrios, no contará en esta ocasión con algunas de sus figuras que juegan actualmente en el exterior. De esta manera, las jugadoras del plano local tendrán la oportunidad para exhibir sus virtudes con miras a futuras convocatorias.

* Claudia Martínez. Para este encuentro, la prensa de Estados Unidos destaca la participación de la futbolista paraguaya Claudia Martínez, quien está a punto de fichar por el Washington Spirit, uno de los equipos más importante de la liga estadounidense (NWSL).

* Trinity Rodman. La delantera Trinity Rodman, estrella de la liga estadounidense, renovó este viernes con el Washington Spirit hasta 2028 con un contrato que la convierte en la futbolista mejor pagada del mundo, de acuerdo con medios locales. La hija de la exfigura NBA Dennis Rodman tendrá un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales, bonos incluidos, reportaron ESPN y The Athletic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trinity Rodman es la principal figura de la actual selección de Estados Unidos y este sábado disputará el encuentro amistoso contra Paraguay.