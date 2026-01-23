Genk acusa a policía de Utrecht de "violencia excesiva e innecesaria" contra sus hinchas

"Han llegado al KRC Genk imágenes y mensajes que evidencian un uso innecesario y excesivo de la violencia policial. El club condena con la mayor firmeza esta actuación desproporcionada de las autoridades locales contra aficionados inocentes del KRC Genk", indicó el equipo belga en un comunicado.

Según indicaron las autoridades locales en una nota que reproduce la prensa belga, la policía intervino en el encuentro de la séptima jornada de la Liga Europa después de que un grupo de seguidores belgas forzara el control de seguridad antes del inicio del partido.

Esos aficionados causaron destrozos en las instalaciones del estadio y se negaron a abandonar la grada, por lo que, al considerar que el riesgo era demasiado elevado, las autoridades locales decidieron evacuar a los 1.200 aficionados belgas que se habían desplazado al país vecino para presenciar el partido, circunstancia que el club consultó con la UEFA.

"Lamentablemente, los daños causados en la grada visitante eran de tal magnitud que ya no era posible limpiarla a tiempo y, sobre todo, garantizar su seguridad. Tras consultar con la UEFA, el FC Utrecht decidió por tanto no admitir a más aficionados visitantes", añade el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Genk, que ha anunciado que devolverá el dinero de las entradas a sus aficionados, protestó por el trato recibido por el grueso de su hinchada.

"El club lamenta profundamente que 1.200 fieles aficionados del Genk no pudieran estar presentes en una bonita victoria europea fuera de casa y que permanecieran innecesariamente durante horas retenidos en los autobuses", agrega en la nota.

El equipo belga está investigando los incidentes y ha avanzado que llevará el asunto "ante las autoridades de la ciudad de Utrecht".