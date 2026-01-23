La Federación Camerunesa de Fútbol cuestiona los plazos de la CAF tras sancionar a Eto’o

“La FECAFOOT se sorprende por el contraste entre la rapidez observada en la pronunciación de la sanción -menos de dos horas después de la audiencia- y los plazos prolongados, incluso indeterminados, que se constatan en la comunicación de los motivos de una decisión que afecta la reputación y el honor del presidente de la Federación”, indicó la Federación en un comunicado.

La entidad subrayó que “este desfase no constituye un acto aislado”, recordando un caso disciplinario anterior en el que la Comisión Disciplinaria de la CAF tardó al menos nueve meses en emitir la decisión completa y fijar la fecha de audiencia.

La Federación camerunesa afirmó que “tomó nota” de la respuesta transmitida por la Comisión Disciplinaria de la CAF, que confirmó que el plazo para presentar la apelación no comenzará hasta la notificación de los motivos de la decisión adoptada contra Eto’o.

“FECAFOOT reafirma su compromiso con un procedimiento equitativo, respetando plazos razonables y la efectividad de las vías de recurso”, añadió en el documento.

Por último, aseguró que “permanecerá vigilante” en el respeto de las garantías fundamentales, la honorabilidad de sus miembros, más allá de la “credibilidad de la gobernanza deportiva en el continente y en el mundo”.

El exjugador del Barcelona, Real Madrid y Mallorca, entre otros clubes, fue sancionado el 15 de enero pasado con la prohibición de ingresar a cuatro partidos de la reciente Copa de África, que acogió Marruecos y cuyo título se adjudicó la selección de Senegal, y con una multa de aproximadamente 17.000 euros.

El 9 de enero, durante el partido de cuartos de final entre Camerún y Marruecos, Eto’o fue filmado gesticulando y protestando enérgicamente contra decisiones arbitrales, en particular cuando no se sancionó un penalti a favor de su país.

En el video también se le vio gesticulando de forma airada hacia el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, y en presencia del presidente de la CAF, Patrice Motsepe, lo que fue interpretado por la Confederación como comportamientos que violan “los principios de deportividad” y de “fair‑play” establecidos en sus estatutos y código disciplinario.