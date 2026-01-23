Luis Zubeldía vuelve a los entrenamientos tras dos semanas de baja médica por una cirugía

Zubeldía, de 45 años, volvió a tomar las riendas del equipo en el campo luego de haber sido sometido con éxito a una angioplastia con colocación de stent el pasado 10 de enero.

El club informó que el entrenador recibió el aval médico para conducir las actividades de este viernes, pero que no comandará al equipo en el clásico contra Flamengo este domingo por el Campeonato Carioca.

Y aclaró que recién volverá a ocupar su lugar en el banquillo el próximo miércoles 28 de enero, en el debut del equipo de Río de Janeiro frente al Grêmio por el Campeonato Brasileño.

Durante su ausencia, el entrenador argentino se perdió el arranque del Campeonato Carioca, en el que el Tricolor inició la temporada con una alineación alternativa dirigida por su cuerpo técnico asistente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el torneo regional, el 'Flu' está segundo en su grupo, con dos victorias y una derrota.

Zubeldía, que llegó al club en septiembre del año pasado tras su paso por el São Paulo, encabezó los entrenamientos de la primera semana de la pretemporada 2026 y luego tuvo que alejarse de las canchas para someterse a una intervención quirúrgica.

Durante su trayectoria, el argentino también entrenó a clubes como Lanús y Racing Club, Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente de Medellín y Deportivo Alavés en España.