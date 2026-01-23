Neymar convierte su vida en una exposición interactiva

"Neymar Jr. - Gigante por su propia naturaleza": así se llama la muestra del 'Menino Ney', que parafrasea uno de los versos del himno nacional de Brasil, el cual lleva tatuado en el pecho el dorsal 10.

El delantero del Santos, a través de NR Sports, empresa que gestiona su imagen y que acaba de adquirir los derechos de la marca Pelé, ha reunido en un espacio curiosidades sobre su vida y unas 65 piezas de su acervo personal, entre trofeos, camisetas y fotografías.

La actividad, que cuenta con el apoyo de varias de las marcas que patrocinan al futbolista, como Puma, Red Bull o 'Pley by Ney' -una línea de bebidas-, también incluye la posibilidad de vestirse de corto, pisar el césped del mítico estadio Pacaembú, en São Paulo, y recrear las jugadas del exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

Acompañados por monitores, los asistentes pueden lanzar faltas con barreras, chutar penaltis con un portero y ensayar regates.

"Neymar Júnior es una marca global que tiene arraigo y es de todo el mundo. Por eso, esperamos que este modelo de proyecto que hemos construido pueda perdurar durante muchos años y en muchas localidades diferentes", afirma a EFE Felipe Giocondo, socio de la agencia de eventos Plan.E, encargada de elaborar y estructurar la exposición.

La propuesta ha tenido buena acogida en la capital paulista. Según estimaciones preliminares, por ella han pasado unas 10.000 personas.

Abrió el 3 de enero y pondrá punto y seguido este sábado, porque la idea es llevarla a otros rincones de América Latina y Europa -principalmente España y Francia-, así como a Arabia Saudí.

"Ya hemos recibido algunas invitaciones para ir a otras ciudades de Brasil, pero también queremos exhibirla en otros países", apunta.

En su opinión, Neymar, hoy con 33 años y todavía lejos de su mejor versión futbolística tras un rosario de lesiones, aún conserva ese tirón mediático por su "autenticidad con los niños".

"Pienso que gran parte de su éxito comercial se debe precisamente a esa conexión con estos públicos. Él es realmente muy querido por su manera de ser, incluso por la forma en que se comporta. Creo que eso también está relacionado con las redes sociales y con las nuevas tendencias del deporte, ¿no? Él es muy activo en ese sentido", añade.

La entrada para la experiencia completa cuesta 130 reales (unos 25 dólares). Los niños pagan la mitad.

Una parte de la recaudación se destinará a iniciativas sociales para menores en situación de vulnerabilidad que impulsa el Instituto Neymar, aunque Giocondo no supo especificar qué porcentaje.

A pocos días del cierre de esta edición, el césped del Pacaembú, donde Neymar marcó su primer gol como profesional y levantó la Copa Libertadores de 2011, luce como una sesión de entrenamiento con grupos de niños y niñas tratando de imitar las jugadas de su ídolo.

Rodrigo Pinto y Karoline Meira son de Salvador, capital del estado de Bahía, y están de vacaciones en São Paulo. Su hijo Samuel es un apasionado del fútbol y se dispone a completar el circuito sobre el verde.

Sus padres valoran positivamente la experiencia sobre el campo, aunque evitan poner a Neymar como ejemplo de vida a seguir para su hijo.

"Ideológicamente no coincido mucho con su visión, pero en el fútbol creo que es un buen jugador", dice Pinto.

"Es protagonista en el campo. Eso no se puede negar, ¿no? No hay ninguna duda: es un gran jugador, un gran delantero; es un ejemplo como futbolista en el campo y, fuera de él… no tanto", agrega Meira, en alusión al historial de polémicas extradeportivas del máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Mientras, Neymar ultima su proceso de recuperación física para empezar una nueva temporada con el Santos y lograr su gran objetivo del año: disputar el que puede ser su último Mundial.