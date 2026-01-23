Ordenan reorganización empresarial a Deportivo Pereira por deudas de 3 millones de dólares

''La decisión se fundamenta en los hallazgos evidenciados por la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, entre ellos la verificación de una cesación de pagos que, a 31 de agosto de 2025, ascendía a 11.252 millones de pesos colombianos'', informó la entidad en un comunicado.

La reorganización empresarial es un mecanismo legal y judicial en Colombia diseñado "para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general'', explicó el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, citado en el comunicado.

La Superintendencia aclaró que, a pesar de la deuda, los activos de la sociedad, con corte al 30 de octubre de 2025, ascienden a 45.804 millones de pesos (unos 7 millones de dólares), frente a pasivos por $23.399 millones (unos 6,5 millones de dólares), evidenciando patrimonio positivo.

"El fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones", agregó Escobar.

La crisis del equipo matecaña derivó en una medida cautelar impuesta el 30 de octubre de 2025 por el Ministerio de Trabajo ordenando el cese de actividades y cumplimiento de obligaciones.

El club estuvo a punto de perder el reconocimiento deportivo y varios jugadores, como su entonces capitán Carlos Darwin Quintero, y el timonel venezolano Rafael Dudamel tuvieron que abandonar la institución.