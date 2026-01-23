Reparto de puntos en el derbi de Hamburgo (0-0)

Una primera parte marcada por la lesión del jugador noruego del Hamburgo Alexander Rossing, tras una falta del jugador polaco del St.Pauli Dzwigala, que le provocó la lesión de su tobillo derecho, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego.

Merlin Polzin se vio obligado a efectuar un cambio forzado tras los problemas físicos de Rossing y en su lugar entró el alemán Fabio Baldé. El Hamburgo tuvo mucha posesión dominando la gran parte del partido, pero las pocas ocasiones fueron detenidas por el portero Nikola Vasili.

Por su parte, el St.Pauli encontró su gran juego colectivo a través de pases cortos pero la férrea defensa del Hamburgo con el croata Lukas Vuscovic y el argentino Nicolás Capaldo no les permitió acercarse a la portería rival.

La segunda parte que comenzó algunos minutos tarde, debido al humo de las bengalas, continuó con el dominio del visitante, ya que a los locales les costó mucho crear juego directo, con numerosas pérdidas de balón. Un partido trabado debido a las faltas que cometieron ambos conjuntos.

La ocasión más clara llegó en el minuto 52 a manos del argentino Capaldo, que intentó conectar con Ransford Konigsdorffer con un pase al hueco, pero la defensa pirata logró interceptar el envío.

Poco a poco los jugadores del St.Pauli fueron recuperando balones y creando ocasiones dentro del área rival a través de los córners pero todo terminó en las manos del guardameta Fernandes. Tras un gran ambiente en el estadio por parte de ambas aficiones, el partido llegó al pitido final sin goles en el marcador (0-0).

Con este empate, el St.Pauli se coloca decimosexto en la clasificación ocupando el primer puesto del descenso, mientras que el Hamburgo, decimotercero, toma aire y se aleja de los puestos bajos de la tabla.