6-0. El Como 1907 destroza al Torino camino a la 'Champions'

El nivel del Como de Cesc Fàbregas es descomunal. Después de conquistar el Estadio Olímpico de Roma ante el Lazio con un 0-3, dobló su apuesta en casa, ante su gente, para humillar a un Torino que pareció una marioneta durante 90 minutos, a merced completamente de los 'lariani', superiores en toda fase, incansables en cada jugada, tremendamente hambrientos en cada acercamiento al área.

A la calidad que ya atesoraba la plantilla la pasada campaña, Fàbregas ha aportado algo más. Su mensaje ha calado en el vestuario. La ambición por cotas altas, aunque el discurso fuera del campo sea el opuesto, es real. El Como es un equipo muy bien trabajado en lo táctico, pero sobre todo es un equipo que desborda confianza y que va en una misma dirección.

Solo así se explican sus dos últimos partidos. Nueve goles a favor y ninguno en contra. Esta vez, incluso, sin necesidad de intervención directa del argentino Nico Paz, el mejor del equipo sin parangón. Ni asistió ni marcó. Algo extraño por cómo se desarrolló el duelo. Su impacto, eso sí, volvió a ser decisivo. Porque el canterano del Real Madrid, que apunta al regreso a la casa blanca, es un jugador que hace jugar al resto desde cualquier parte del campo. Ya incluso su presencia atrae más jugadores que el resto y libera espacios.

Los que en esta ocasión aprovecharon Douvikas, Baturina, Caqueret o Jesús Rodríguez. Este último, el español, rozó el gol en múltiples ocasiones, especialmente en la primera mitad, pero se le resistió.

Todo lo contrario que a un Douvikas al que se le caen de los bolsillos. Ocho acumula en esta temporada el griego, asentado en la titularidad tras la lesión de Álvaro Morata. Doblete marcó ante el Torino. Abrió el marcador en el minuto 8 y completó en el 66 con el tercer tanto del duelo dejando por los suelos a Paleari, meta del 'Toro' completamente desbordado.

El croata Martin Baturina, creciendo de manera exponencial en las últimas semanas, titular en las últimas tres jornadas, marcó el segundo del duelo a pase del español Álex Valle, lateral izquierdo. Son ya tres goles y tres asistencias en los últimos cuatro partidos. Protagonismo merecido el suyo desde el perfil zurdo.

Desde los once metros hizo el tercero el galo Lucas Da Cunha, directo a la escuadra. El quinto lo marcó el alemán Nicolas Khun y el sexto, para cerrar por todo lo alto, el francés Maxence Caqueret, autor de una volea tremenda desde fuera del área que acabó por humillar al Torino de Paolo Baroni.

El Como, a falta del resto de partidos de la jornada, es quinto con 40 puntos. El Roma y el Nápoles, que tiene que jugar sus partidos, ante Milan y 'Juve', son cuarto con 42 y tercero con 43. Los de Fàbregas son candidatos a entrar en Liga de Campeones y se lo han ganado con derecho propio.