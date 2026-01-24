Gueye vuelve al once del Villarreal ante un Madrid al que regresan Güler y Mastantuono

Vila-real (Castellón), 24 ene (EFE).- El centrocampista senegalés Pape Gueye, reciente ganador con su selección de la Copa África, es la única variación en la alineación del Villarreal respecto a la pasada jornada para jugar ante un Real Madrid en el que las principales novedades son el regreso al equipo inicial en la Liga del turco Arda Güler y del argentino Franco Mastantuono.