24 de enero de 2026 - 16:00
Gueye vuelve al once del Villarreal ante un Madrid al que regresan Güler y Mastantuono
Vila-real (Castellón), 24 ene (EFE).- El centrocampista senegalés Pape Gueye, reciente ganador con su selección de la Copa África, es la única variación en la alineación del Villarreal respecto a la pasada jornada para jugar ante un Real Madrid en el que las principales novedades son el regreso al equipo inicial en la Liga del turco Arda Güler y del argentino Franco Mastantuono.
El técnico del Villarreal, Marcelino García, apuesta de inicio por Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha formado su alineación con Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Güler, Camavinga, Bellingham, Mastantuono; Vinícius y Mbappé.