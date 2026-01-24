Nacional cierra su pretemporada con victoria ante Deportes Concepción y debut de Silvera

El centrocampista marcó a los seis minutos de la primera parte el único tanto del juego que se disputó en el estadio Gran Parque Central y en el que el Tricolor presentó su plantilla para la temporada 2026.

Poco antes, Leonardo Valencia pudo adelantar a Deportes Concepción con un disparo que se estrelló en el poste horizontal. Esa fue la primera jugada de peligro de un equipo que tuvo un buen partido y complicó en varias oportunidades a la retaguardia uruguaya.

El número 10 lideró a un equipo que también se aproximó con un cabezazo de Mauricio Vera y dos disparos de Esteban Jara y Matías Cavalleri que se perdieron afuera por poco.

Del otro lado, Juan Cruz de los Santos pudo duplicar la ventaja en la segunda parte, pero el horizontal le negó la posibilidad al campeón del Mundial sub-20 en 2023.

Uno de los hechos más destacados del encuentro sucedió cuando corrían 65 minutos y Jadson Viera movió el banquillo por primera vez en la noche.

Aplaudido por el público local ingresó el atacante Maximiliano Silvera, quien recientemente fichó por Nacional proveniente de Peñarol, su máximo rival. El delantero pudo convertir sobre el final, pero Vera le negó la posibilidad cortando un gran centro del exlateral de Once Caldas Juan Pablo Patiño.

Otro que hizo su debut fue el colombiano Jhon Guzmán, quien este año llegó al Tricolor desde Internacional de Palmira.

Con la victoria, Nacional se preparó de la mejor manera para hacer su debut oficial en el año. Será el próximo 1 de febrero frente a Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

En tanto, Deportes Concepción jugará ese mismo día frente a O'Higgins por la Liga de Primera de Chile, a la que retorna en esta temporada tras jugar en la segunda división.