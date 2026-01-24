Fútbol Internacional
24 de enero de 2026 - 19:22

Real Madrid supera al Villarreal y es líder provisional

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbapp (R) celebrates with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) and Real Madrid's Spanish forward #16 Gonzalo Garcia after scoring his team's second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Villarreal CF and Real Madrid CF at La Ceramica Stadium in Vila-Real on January 24, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbapp (R) celebrates with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) and Real Madrid's Spanish forward #16 Gonzalo Garcia after scoring his team's second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Villarreal CF and Real Madrid CF at La Ceramica Stadium in Vila-Real on January 24, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)220932+0000 JOSE JORDAN

Abonado a la efectividad de Kylian Mbappé, el Real Madrid (1º) ganó 2-0 en la cancha del Villarreal (3º), este sábado en la 21ª jornada de la Liga, para situarse con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º) , que juega el domingo ante el colista Oviedo.

Por ABC Color

Dos goles de Kylian Mbappé en la segunda parte permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal y consolidar su recuperación desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa.

Los blancos duermen líderes provisionales a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona, que recibe al Oviedo.

Resultados y goleadores:

* Rayo Vallecano 1-Osasuna 3. Goles: 29’ Ante Budimir, 90+1’ Jozhua Vertrouwd, en contra, 90+4’ Asier Osambela (O); 59’ Pathé Ciss (RV). Ast: 12.091.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Valencia 3-Espanyol 2. Goles: 15’ Hugo Duro, 59’ Eray Comert, 90+4’ Largie Ramazani, de penal (V); 54’ Ramon Terrats, 79’ José Copete, en contra (E). Ast: 44.162.

* Sevilla 2-Athletic Bilbao 1. Goles: 23’ Aitor Paredes, en contra, 56’ Akor Adams, penal (S); 40’ Robert Navarro (AB). Ast: 36.642.

* Villarreal 0-Real Madrid 2. Goles: 47’ y 90+4’ Mbappé, el 2° de penal (RM). Ast: 20.432.

-Viernes: Levante 3-Elche 2. Gol: 11’ Álvaro Rodríguez, 90+3’ Adam Boayar Benaisa (E); 51’ Pablo Martínez, 69’ Adrián De La Fuente, 90+6’ Alan Matturro (L). Ast: 18.973.

-Domingo: 10:00 Atlético Madrid-Mallorca (ESPN); 12:15 Barcelona- Oviedo; 14:30 Real Sociedad-Celta; 17:00 Alavés- Betis. Lunes: 17:00 Girona-Getafe (ESPN3).

* Posiciones: Rea Madrid 51, Barcelona 49, Atl. Madrid 41, Villarreal 41, Espanyol 34, Betis 32, Celta 32, Osasuna 25, Elche 24.