Real Madrid supera al Villarreal y es líder provisional

Dos goles de Kylian Mbappé en la segunda parte permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal y consolidar su recuperación desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa.
Los blancos duermen líderes provisionales a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona, que recibe al Oviedo.
Resultados y goleadores:
* Rayo Vallecano 1-Osasuna 3. Goles: 29’ Ante Budimir, 90+1’ Jozhua Vertrouwd, en contra, 90+4’ Asier Osambela (O); 59’ Pathé Ciss (RV). Ast: 12.091.
* Valencia 3-Espanyol 2. Goles: 15’ Hugo Duro, 59’ Eray Comert, 90+4’ Largie Ramazani, de penal (V); 54’ Ramon Terrats, 79’ José Copete, en contra (E). Ast: 44.162.
* Sevilla 2-Athletic Bilbao 1. Goles: 23’ Aitor Paredes, en contra, 56’ Akor Adams, penal (S); 40’ Robert Navarro (AB). Ast: 36.642.
* Villarreal 0-Real Madrid 2. Goles: 47’ y 90+4’ Mbappé, el 2° de penal (RM). Ast: 20.432.
-Viernes: Levante 3-Elche 2. Gol: 11’ Álvaro Rodríguez, 90+3’ Adam Boayar Benaisa (E); 51’ Pablo Martínez, 69’ Adrián De La Fuente, 90+6’ Alan Matturro (L). Ast: 18.973.
-Domingo: 10:00 Atlético Madrid-Mallorca (ESPN); 12:15 Barcelona- Oviedo; 14:30 Real Sociedad-Celta; 17:00 Alavés- Betis. Lunes: 17:00 Girona-Getafe (ESPN3).
* Posiciones: Rea Madrid 51, Barcelona 49, Atl. Madrid 41, Villarreal 41, Espanyol 34, Betis 32, Celta 32, Osasuna 25, Elche 24.