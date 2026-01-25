Batalla: "Es momento de construir y no destruir"

El Rayo Vallecano se encuentra en un momento delicado. Solo ha ganado en liga uno de los últimos once encuentros y el descenso comienzan a verlo demasiado cerca. La última derrota se produjo este sábado frente a Osasuna (1-3).

"Hoy es un día muy complicado, en el que debemos estar todos muy jodidos. Estamos en el momento donde más juntos tenemos que estar. Ayer se vivieron algunos episodios que a mí me llamaron la atención y no reaccioné de la mejor manera. Entono el mea culpa. Me fui muy ofuscado y, de hecho, no pude dormir. Me fui muy jodido por lo que sucedió. Más allá del resultado, estamos en un momento donde hay que saber que esta es nuestra realidad", dijo Batalla, al recibir el premio Planeta Rayista.

"El año pasado tocamos el cielo y fue hermoso pero no hay que perder nuestra esencia de que vamos a luchar hasta el final. Ayer se pierde, pero yo soy muy autocrítico y, en ningún momento, vi dejadez. No he visto ningún duelo en donde no se haya puesto la pata o en donde no se haya corrido”, confesó.

"El club se construye de varias patas y todas están flaqueando. Es un momento para agarrar unos buenos remaches, entre la plantilla, la afición y la dirigencia. Es un momento donde debemos construir y no destruir. Va a costar un huevo, pero tenemos que hacerlo. No vamos a tocar el cielo todos los años pero no volvamos al infierno. Yo sé que van a estar igual", manifestó.

"A nadie le apetece jugar el año que viene en Segunda o Primera RFEF. A todos nos apetece estar donde estamos. Es un momento donde no tenemos que soltarnos. No debemos perder la identidad. He visto y he pasado por lugares donde las cosas se confunden y se pierde la identidad de lo que somos. No lo hagamos. Lo hablo por todos. Estemos juntos", destacó el portero argentino, que habló del partido de la próxima jornada frente al Real Madrid.

"Iremos contra el Madrid y lo daremos todo como siempre. Ojalá sea un día histórico y ganemos ahí. Y si no, contra el Oviedo. Ese día debe haber una ebullición general, nuestra y de la afición. Ayer me llenó de orgullo ver que Bukaneros no paró ni un segundo. Sé que los pitos vinieron de cuatro o cinco pelotudos que han venido a ver al equipo cuando todo ha ido bien y silbaron porque tiramos dos pelotazos. No perdamos la esencia. Agarremos el pico y la pala, de nuevo, todos. Esto es lo nuestro, luchar y sacarlo adelante”, concluyó.