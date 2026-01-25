El paraguayo Juan Godoy debutó con la selección de Bolivia

México, con un equipo alternativo, sumó su segundo triunfo en cuatro días al vencer 1-0 a Bolivia en amistoso de cara al Mundial de Norteamérica 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame anotó a los 68 minutos el gol del triunfo del Tri en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, ante más de 25 mil espectadores, entre ellos el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

* Repechaje. Para Bolivia el partido ante el Tri es el último de su preparación para enfrentar el 26 de marzo a Surinam en Monterrey en el repechaje internacional por dos cupos para el Mundial.

* Juan Godoy, que se destaca en el campeonato del fútbol boliviano, fue convocado por el entrenador Oscar Villegas en busca de alternativas para el conjunto Verde, que ha carecido de goles en sus últimos encuentros de preparación. “Saquiri” Godoy ingresó al inicio del segundo tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alineaciones:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bolivia: Carlos Lampe - Lucas Macazaga, Luis Paz, Marcelo Tórrez, Richet Gómez (Leonardo Zabala, 7) - Ervin Vaca, Moisés Villarroel (Robson Matheus, 66) , Ramiro Vaca - Carlos Melgar (Lucas Chavez, 75) , Fernando Nava (Maximo Mamani, 75) y Bruno Miranda (Juan Godoy, 46) . DT: Óscar Villegas.

México: José Rangel - Kevin Castañeda (Luis Francisco Romo, 74) , Everardo Del Villar, Jesus Gallardo - Armando González (Germán Berterame, 57) , Diego Lainez (Alexis Gutiérrez, 57) , Erik Lira, Israel Reyes (Ramón Juárez, 33) - Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz (Brian Gutiérrez, 74) , Jorge Sánchez (Denzell Garcia, 58) . DT: Javier Aguirre.