La China del español Antonio Puche cae 4-0 ante Japón en la final de la Copa Asia sub-23

Con dos goles en cada mitad -Yuto Oseki (m.12) y Kosei Ogura (m.20) en la primera, y Ryunosuke Sato (m.59) y, de nuevo, Ogura (m.76) en la segunda-, el vigente campeón no dio espacio a la sorpresa y revalidó el título, el tercero en siete ediciones del torneo tras los de 2016 y 2024.

Pese a la derrota, las autoridades chinas felicitaron al conjunto subcampeón, asegurando que "encendió de nuevo la llama de la esperanza de revitalizar el fútbol chino" y recordando que es la primera ocasión en 22 años en que un combinado masculino del país alcanza la final de un importante torneo balompédico continental.

China pasó contra todo pronóstico a la final tras endosar un 3-0 a Vietnam en la semifinal, antes de la cual tan solo había marcado un gol en todo el torneo. La seguridad defensiva, manteniendo la portería a cero hasta la final, fue clave en la campaña de los de Puche.

La Copa Asia sub-23 se celebra desde 2013 -aunque en su primera edición era para menores de 22- y China jamás había logrado pasar de la fase de grupos hasta ahora, ni siquiera en 2018, cuando albergó la competición.

Puche ha trabajado en las categorías inferiores de la selección china desde 2018, empezando por el equipo sub-16 y ascendiendo hasta asumir el mando del sub-23 en agosto del año pasado.

El nativo de la localidad murciana de Yecla, que como futbolista hizo carrera como delantero en equipos como Villarreal o Granada, también dirigió a Oriente Petrolero (Bolivia), Anorthosis (Chipre) y Qadsia SC (Kuwait), actuando además como segundo de Óscar García en el Saint-Étienne francés y de Juan Carlos Mandiá en Rácing, Tenerife o Hércules.