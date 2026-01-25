Marruecos cifra en más de 1.500 millones de euros los ingresos directos de la Copa África

El ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, destacó en declaraciones concedidas a EFE un "efecto doble" en ingresos e inversiones, impulsado por cerca de 600.000 visitantes específicos del torneo, que se integran en un año récord para el turismo marroquí con 20 millones de llegadas (+14 %).

Estos flujos han dinamizado el transporte, la hostelería, la restauración y la artesanía, con una inyección inmediata de liquidez en la economía local.

Mezzour calificó los 2.300 millones de euros invertidos en esa edición de la CAN, que concluyó el pasado domingo, como una "inversión soberana" en infraestructuras duraderas, como los nueve estadios construidos o rehabilitados, así como redes viales, aeropuertos y servicios.

"Hemos ganado una década de desarrollo en 24 meses (…) y dotamos al Reino de infraestructuras que servirán a los ciudadanos durante los próximos 50 años", afirmó.

Subrayó que el impacto en el empleo es "motivo de orgullo". La CAN, ganada por la selección de Senegal, permitió la creación de más de 100.000 puestos de trabajo. "No se trata solo de empleos temporales: miles de jóvenes han sido formados según estándares internacionales, adquiriendo una empleabilidad duradera más allá de 2025", precisó.

El ministro explicó que más de 3.000 empresas industriales participaron en las obras. Además, añadió que la CAN aceleró la transformación tecnológica en Marruecos con el despliegue de 5G, sistemas de identificación digital, venta de entradas digital y soluciones de ciberseguridad.

Estas iniciativas permitieron reducir costes logísticos y atraer nuevas inversiones.

Explicó que con una audiencia de 2.000 millones de telespectadores y 10.000 millones de visualizaciones en redes sociales, Marruecos mostró su capacidad para organizar grandes eventos internacionales, como el Mundial de 2030, para el que el 80 % de la infraestructura principal ya está preparada gracias a la CAN.

El 20 % restante para el Mundial incluye la extensión de la línea de tren de alta velocidad (LGV, que actualmente une Casablanca y Tánger) hasta Marrakech y Agadir, el aumento de la capacidad hotelera y la construcción del Gran Estadio de Casablanca.