Stuttgart gana y se mete de lleno en la lucha por ir a Champions

Con 36 puntos en su casillero luego de 19 partidos disputados, el Stuttgart es cuarto en la clasificación, último puesto que otorga boleto a la Champions, igualado a puntos con el Hoffenheim, que le supera por la diferencia general de goles (+16 por +10) , y cuenta con un punto más que el Leipzig (35, 5º) .

Hoffenheim y Leipzig tienen sin embargo un partido pendiente de la 16ª fecha, que disputarán el martes, respectivamente en Bremen ante el Werder y Hamburgo ante St Pauli.

El Bayern concedió el sábado su primera derrota de la temporada en Bundesliga al perder en casa ante el Augsburgo (2-1) .

Sus cinco perseguidores aprovecharon ese tropiezo para acercarse al líder, ya que el Dortmund se impuso en la capital al Unión Berlín (3-0) para colocarse a ocho puntos (42 por 50).

Resultados y posiciones:

* Bor. Mönchengladbach 0-Stuttgart 3. Goles: 30’ Jamie Leweling, 67’ Joe Scally, en contra, 74’ Deniz Undav (S). Incidencia: 13’ Haris Tabakovic (BM) falló un penal. Ast: 48.844.

* Friburgo 2-Colonia 1. Goles: 10’ Maximilian Rosenfelder, en contra (C); 11’ Derry Lionel Scherhant, 44’ Igor Matanovic (F). Incidencia: 66’ Igor Matanovic (F) falló un penal. Ast: 34.700.

-Sábado: Bayern 1- Augsburgo 2; Leverkusen 1-Werder Bremen 0; Eintracht Frankfurt 1- Hoffenheim 3; Maguncia 3-Wolfsburgo 1; Heidenheim 0- Leipzig 3. Unión Berlín 0- Borussia Dortmund 3.

-Viernes: St Pauli 0- Hamburgo 0. }

* Posiciones: Bayern 50 puntos, Dortmund 42, Hoffenheim 36, Stuttgart 36, Leipzig 35, Leverkusen 32, Friburgo 27, Eintracht 27, Unión Berlín 24.

Fuente: AFP.