Enciso, en el once ideal de la jornada 19 de la Ligue 1

Con una nota de 8 de un máximo de 10, Enciso integra el cuadro ofensivo con el francés Momo Cho (Nice), el marfileño Martial Godo (Estrasburgo) y el brasileño Endrick (Lyon), quien recibió una calificación casi perfecta (9), por su estupenda actuación que incluyó un triplete en la goleada 5-2 de su equipo ante el colista Metz.

L’Equipe destaca que en sus últimos seis partidos con el Estrasburgo, Julio Enciso anotó 5 goles y brindó 3 asistencias.

Además, el ofensivo paraguayo ha marcado en tres competencias diferentes con el equipo francés: Ligue 1 (1 gol), Copa de Francia (3) y en la UEFA Conference Legue (2).

* El Racing de Estrasburgo fue elegido como el mejor equipo de la jornada. Actualmente la escuadra de Enciso está en el 7° lugar de la tabla de la Ligue 1 y con grandes chances de alcanzar un cupo para competencias europeas, como la Champions, la Europa League o Conference.

El próximo partido del Estrasburgo será el domingo 1 de febrero contra el París Saint Germain, vigente campeón y actual líder del campeonato.

* Como mejor entrenador fue seleccionado el italiano Roberto de Zerbi (Marsella), el DT que llegó a dirigir a Enciso en el Brighton y con el que tuvo sus mejores actuaciones en la Premier League inglesa.

¿De vuelta a la Premier?

Tanto la prensa francesa como la inglesa hablan de un pronto retorno de Enciso a la Premier para jugar en el Chelsea.

Se sabe que los dueños del poderoso equipo inglés son los mismos que manejan actualmente al club Estrasburgo.

Hace poco el técnico Liam Rosenior tuvo que dejar su cargo en el equipo francés para asumir en el Chelsea, en reemplazo de italiano Enzo Maresca.

El actual entrenador del Racing Estrasburgo es otro inglés, Gary Paul O’Neil, ex DT del Bournemouth y Wolves.