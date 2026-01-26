España albergará la final del Mundial 2030

La FIFA aún no ha anunciado dónde planea celebrar el partido decisivo de un torneo que será coorganizado por España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, Rafael Louzán declaró a la prensa en un evento que el partido por el título se disputará en España, aunque no especificó en qué ciudad ni sede se jugará.

“España liderará el Mundial y la final se celebrará aquí”, dijo Louzán el lunes, sin dar más detalles.

El recientemente renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid ha sido promocionado durante mucho tiempo por los medios españoles como la sede de la final, pero recientemente ha habido informes de que Marruecos podría terminar albergando el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Marruecos esperaba albergar la final en el Estadio Hassan II, en construcción y que será el estadio de fútbol más grande del mundo, con capacidad para 115.000 personas, tras su finalización prevista para 2028. Pero una final caótica de la Copa Africana de Naciones este mes afectó negativamente a Marruecos y podría haberle costado al país la oportunidad de organizar la final de la Copa del Mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* El Barcelona también renovó su estadio Camp Nou y también podría postularse para la final.

Paraguay, en la organización

La Copa Mundial de 2030 también contará con los países latinoamericanos Uruguay, Argentina y Paraguay como anfitriones de un partido cada uno como parte de la celebración del centenario del torneo. Fuente: AP